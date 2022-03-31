Момент массовой аварии на Московском шоссе попал на видео
Авария произошла 28 марта напротив ТРЦ «Премьер». Пострадали двое детей, их доставили в больницу.
Момент массовой аварии на Московском шоссе попал на видео. Ролик опубликовали в группе «
Авария произошла 28 марта напротив ТРЦ «Премьер». 41-летний москвич на Kia врезался в стоящую на светофоре Honda под управлением водителя 1985 года рождения. От удара последняя столкнулась с Renault.
В аварии пострадали шестилетний мальчик и 11-летняя девочка из Honda. Их доставили в больницу.