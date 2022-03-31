Момент массовой аварии на Московском шоссе попал на видео

Авария произошла 28 марта напротив ТРЦ «Премьер». Пострадали двое детей, их доставили в больницу.

Момент массовой аварии на Московском шоссе попал на видео. Ролик опубликовали в группе « Дороги Рязани » в четверг, 31 марта.

Авария произошла 28 марта напротив ТРЦ «Премьер». 41-летний москвич на Kia врезался в стоящую на светофоре Honda под управлением водителя 1985 года рождения. От удара последняя столкнулась с Renault.

В аварии пострадали шестилетний мальчик и 11-летняя девочка из Honda. Их доставили в больницу.