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Мобильные операторы не зафиксировали снижения скорости мобильного интернета в России
Ранее информационно-аналитическое агентство TelecomDaily сообщило, что в России снизилась скорость мобильного интернета. В частности, у таких мобильных операторов, как «Мегафон», «Билайн» и «Теле2».

Мобильные операторы не зафиксировали снижения скорости мобильного интернета в России. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой не пресс-службы компаний.

Ранее информационно-аналитическое агентство TelecomDaily сообщило, что в России снизилась скорость мобильного интернета. В частности, у таких мобильных операторов, как «Мегафон», «Билайн» и «Теле2».

В свою очередь компании опровергли эту информацию. Они добавили, что скорость интернета, наоборот, увеличилась.

«Что касается средней скорости мобильного интернета, то, по нашей внутренней статистике, мы не видим ее снижения в указанный период, а, наоборот, фиксируем рост этого показателя», — говорится в сообщении «Билайна».

Подобные данные зафиксировал и «Теле2». Компания заявила, что видит прирост за январь-февраль на 2 процентных пункта год к году.