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МИД России ввело ответные санкции против Евросоюза
Россия запретила въезд в страну высшему руководству ЕС.

МИД России ввело ответные санкции против Евросоюза. Об этом сообщили на сайте российского министерства иностранных дел.

В ответ на ранее введенные санкции, Россия запретила въезд в страну высшему руководству Европейского союза.

«Ограничения распространены на высшее руководство ЕС, в том числе на ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику», — сказано в заявлении ведомства.

Под ограничения также попали высокопоставленные должностные лица, включая представителей правительств и парламентов некоторых стран-членов ЕС и работников СМИ.

Санкции ввели за продвижение политики односторонних ограничений, разжигание русофобских настроений и ущемление прав и свобод русскоязычного населения.

По информации ведомства, вербальную ноту МИД России передали в представительство Евросоюза в Москве.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против Рязанского конструкторского бюро «Глобус».