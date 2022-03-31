Любимов поручил провести медосмотры 15 и 16-летних рязанцев до их постановки на воинский учет

Согласно распоряжению, они пройдут в апреле и мае.

Любимов поручил провести медосмотры 15 и 16-летних рязанцев до их первоначальной постановки на воинский учет. Соответствующее распоряжение опубликовали в четверг, 31 марта.

Согласно документу, плановые профилактические медицинские осмотры проведут в апреле и мае. Региональный минздрав обязан до 15 июля предоставить сведения, аналитическую справку о результатах осмотра и лечебно-оздоровительных мероприятиях с юношами губернатору и в военный комиссариат Рязанской области.

В свою очередь военком до 20 августа должен передать данные в организационно-мобилизационное управление штаба Западного военного округа и штатную военно-врачебную комиссию Западного военного округа.