Финансовый эксперт допустил отказ от доллара в ряде стран вслед за Россией

О переходе на расчеты в нацвалютах уже договорились страны ЕАЭС.

Аналитик финансовой группы «Финам» Андрей Маслов допустил отказ от доллара в ряде стран вслед за Россией. Об этом он рассказал в беседе с агентством « Прайм ».

Маслов напомнил, что страны ЕАЭС уже договорились о переходе на расчеты в нацвалютах, а Россия ведет подобные переговоры с азиатскими и африканскими партнерами.

По мнению аналитика, о полном отказе от доллара в международных расчетах речи не идет, так как он остается доминирующей валютой.

«Около 88% операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты», — объяснил он.

Ранее эксперт Андрей Кочетков допустил возврат рубля на докризисный уровень.