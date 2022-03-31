Для поездки в Рязань туристы ищут жилье на российских сервисных платформах

Big Data МТС изученных обезличенные данные о количестве уникальных посетителей сайтов для бронирования жилья в путешествиях. Выяснилось, что для поездок и путешествий по Рязанской области туристы переориентировались на российские платформы по поиску жилья.

Big Data МТС изученных обезличенные данные о количестве уникальных посетителей сайтов для бронирования жилья в путешествиях. Выяснилось, что для поездок и путешествий по Рязанской области туристы переориентировались на российские платформы по поиску жилья.

Согласно аналитике, за март в четыре раза выросло количество пользователей сайта bronevik.com , в три раза — ostrovok.ru . Увеличился спрос на сервисы kvartirka.com (59%), sutochno.ru (38%) и 101hotels.com (24%). Более высокий рост спроса на российские сервисы бронирования может быть связан с сократившимся интересом к поездкам за границу и ростом спроса на внутренний туризм.