Для поездки в Рязань туристы ищут жилье на российских сервисных платформах
Big Data МТС изученных обезличенные данные о количестве уникальных посетителей сайтов для бронирования жилья в путешествиях. Выяснилось, что для поездок и путешествий по Рязанской области туристы переориентировались на российские платформы по поиску жилья.
Big Data МТС изученных обезличенные данные о количестве уникальных посетителей сайтов для бронирования жилья в путешествиях. Выяснилось, что для поездок и путешествий по Рязанской области туристы переориентировались на российские платформы по поиску жилья.
Согласно аналитике, за март в четыре раза выросло количество пользователей сайта bronevik.com, в три раза — ostrovok.ru. Увеличился спрос на сервисы kvartirka.com (59%), sutochno.ru (38%) и 101hotels.com (24%). Более высокий рост спроса на российские сервисы бронирования может быть связан с сократившимся интересом к поездкам за границу и ростом спроса на внутренний туризм.
Напомним, что Airbnb, Booking и Agoda с марта ограничили возможность бронировать жилье в России. Число пользователей на зарубежных сайтах для бронирования гостиниц и краткосрочной аренды жилья резко сократилось. Количество посетителей сайта TripAdvisor снизилось на 19% по сравнению со средними показателями февраля 2022 года, сайта и приложения Booking.com — на 18%, сервисов Agoda и Airbnb — на 15% и 12% соответственно. Самое заметное сокращение произошло на сайте Trivago: количество уникальных пользователей упало на 59%.
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