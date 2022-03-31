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Число беженцев в Россию из Украины, ДНР и ЛНР превысило 500 тысяч
Об этом сообщил источник РИА Новости.

Число беженцев в Россию из Украины, ДНР и ЛНР превысило половину миллиона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным источника, с начала эскалации военного конфликта границу пересекли 492,9 тысячи беженцев. В них входят 100,1 тысячи детей.

«Всего границу пересекли уже 529 347 человек, в том числе 107 065 детей», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, Россия начала военную специальную операцию на Украине 24 февраля.