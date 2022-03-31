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Apple и Meta* по ошибке передавали данные хакерам
Злоумышленники направляли компаниям ложные экстренные запросы

Американские компании Apple и Meta* предоставили по ошибке представили данные хакерам, выдававшим себя за представителей правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным источников, на поддельные экстренные запросы компании отправляли хакерам данные о зарегистрированных пользователях. В частности, речь шла об адресе клиента, номере телефона и IP-адресе. Агентство отметило, что подобные запросы сопровождаются заверенной в суде повесткой либо ордером на обыск. Однако экстренные запросы не требуют судебных предписаний.

Полученные данные хакеры могли использовать для облегчения схем финансового мошенничества или других целей.

Агентство подчеркнуло, что объем украденных данных неизвестен.

*деятельность в России запрещена за экстремизм