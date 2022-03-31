А что в кино? «Осада», «Мегрэ и таинственная девушка» и другие новинки

Обилие кинопремьер марта в последнюю неделю ничуть не снизилось. Начиная с сегодняшнего дня, зрителей ждет немалое количество интересных новинок. И мы готовы рассказать о том, какие новые фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах.

Обилие кинопремьер марта в последнюю неделю ничуть не снизилось. Начиная с сегодняшнего дня, зрителей ждет немалое количество интересных новинок. И мы готовы рассказать о том, какие новые фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах.

«Осада»

Наш обзор открывает американская новинка — боевик «Осада» режиссера Эдварда Дрэйка с Брюсом Уиллисом и Тимоти Мерфи в главных ролях. Сюжет фильма достаточно незамысловат: Бывший офицер полиции Нью-Йорка, а теперь шериф небольшого городка в Джорджии вынужден бороться с бандой воров, взявших в заложники богатого врача. Оценка на сайте IMDb — 3.4.

«Мегрэ и таинственная девушка»

Следующая новинка — криминальный детектив «Мегрэ и таинственная девушка», экранизация произведения Жоржа Сименона с Жераром Депардье в главной роли. По сюжету в центре Парижа рано утром обнаруживают тело юной красавицы Луизы. Не осталось ни сумочки, ни документов. У следствия нет никаких зацепок. За дело берется легендарный комиссар Мегрэ. Оценка на сайте IMDb — 5.9.

«Последнее пришествие дьявола»

Мексиканский фильм ужасов «Последнее пришествие дьявола» рассказывает о священнике Питере Уильямсе, который среди своих прихожан считается святым. Однако после давнего неудачного случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет он должен встретиться со своим демоном в финальной битве. Оценка на сайте IMDb — 5.6, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 58%.

«Бабки»

Российская премьера — комедия «Бабки» режиссера Никиты Владимирова. Героиня картины — одинокая пенсионерка Евгения Васильевна, которая очень не любит окружающий мир. И однажды мир отвечает ей взаимностью: грабитель отнял всю пенсию, его сумасшедшая мать навязывается в подруги, ОМОНовцы накрывают бордель, который работал в ее подъезде, а проститутки просят спрятать их у себя, пока не утихнет облава. Для полного счастья не хватало только криминальных авторитетов, но и они не замедлили появиться и потребовать у пенсионерки несколько миллионов рублей. И чтобы получить требуемую сумму, сами подсказали ей выход — Евгения Васильевна должна открыть у себя новый бордель. Оценка фильма на Кинопоиске — 5.4.

«Роман служанки»

Действие фильма «Роман служанки» происходит в 1924 году в Англии. Молодая служанка Джейн встречает харизматичного англичанина из семьи аристократов. Чувства между двумя людьми из разных социальных слоев вспыхивают моментально. Историю страсти, дружбы, нежной любви и доверия прерывает один судьбоносный день, который Джейн запечатлела в своей памяти навсегда, и который определил всю ее дальнейшую жизнь. Оценка на Кинопоиске — 5.5, на сайте IMDb — 5.9, рейтинг критиков на RottenTomatoes — 76%.

«Потеряшки и тайна волшебной пирамиды»