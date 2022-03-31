А что в кино? «Осада», «Мегрэ и таинственная девушка» и другие новинки

Обилие кинопремьер марта в последнюю неделю ничуть не снизилось. Начиная с сегодняшнего дня, зрителей ждет немалое количество интересных новинок. И мы готовы рассказать о том, какие новые фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах.
«Осада»
Наш обзор открывает американская новинка — боевик «Осада» режиссера Эдварда Дрэйка с Брюсом Уиллисом и Тимоти Мерфи в главных ролях. Сюжет фильма достаточно незамысловат: Бывший офицер полиции Нью-Йорка, а теперь шериф небольшого городка в Джорджии вынужден бороться с бандой воров, взявших в заложники богатого врача. Оценка на сайте
«Мегрэ и таинственная девушка»
Следующая новинка — криминальный детектив «Мегрэ и таинственная девушка», экранизация произведения Жоржа Сименона с Жераром Депардье в главной роли. По сюжету в центре Парижа рано утром обнаруживают тело юной красавицы Луизы. Не осталось ни сумочки, ни документов. У следствия нет никаких зацепок. За дело берется легендарный комиссар Мегрэ. Оценка на сайте
«Последнее пришествие дьявола»
Мексиканский фильм ужасов «Последнее пришествие дьявола» рассказывает о священнике Питере Уильямсе, который среди своих прихожан считается святым. Однако после давнего неудачного случая экзорцизма он хранит страшную тайну, которая подтачивает его изнутри. И вот спустя 18 лет он должен встретиться со своим демоном в финальной битве. Оценка на сайте
«Бабки»
Российская премьера — комедия «Бабки» режиссера Никиты Владимирова. Героиня картины — одинокая пенсионерка Евгения Васильевна, которая очень не любит окружающий мир. И однажды мир отвечает ей взаимностью: грабитель отнял всю пенсию, его сумасшедшая мать навязывается в подруги, ОМОНовцы накрывают бордель, который работал в ее подъезде, а проститутки просят спрятать их у себя, пока не утихнет облава. Для полного счастья не хватало только криминальных авторитетов, но и они не замедлили появиться и потребовать у пенсионерки несколько миллионов рублей. И чтобы получить требуемую сумму, сами подсказали ей выход — Евгения Васильевна должна открыть у себя новый бордель. Оценка фильма на
«Роман служанки»
Действие фильма «Роман служанки» происходит в 1924 году в Англии. Молодая служанка Джейн встречает харизматичного англичанина из семьи аристократов. Чувства между двумя людьми из разных социальных слоев вспыхивают моментально. Историю страсти, дружбы, нежной любви и доверия прерывает один судьбоносный день, который Джейн запечатлела в своей памяти навсегда, и который определил всю ее дальнейшую жизнь. Оценка на
«Потеряшки и тайна волшебной пирамиды»
Мультипликационная новинка — итальянский мультфильм «Потеряшки и тайна волшебной пирамиды». Малыш Спарк оказался на свалке — в мире потерянных и ненужных вещей. Но одиночество ему не грозит даже здесь. С новыми друзьями он отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать нужными. Во время своих приключений веселая компания поймет, что все в этом мире обладает ценностью: даже то, что для одних просто хлам, для других может стать настоящим сокровищем. Оценка на сайте