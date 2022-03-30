Заместителем министра экономического развития Рязанской области стал Никита Кузьмин

Об этом сообщил зампредправительства региона Артем Никитин в своем telegram-канале.

Заместителем министра экономического развития Рязанской области стал Никита Кузьмин. Об этом в среду, 30 марта, сообщил зампредправительства региона Артем Никитин в своем telegram-канале.

По словам Никитина, Никита Кузьмин будет курировать сферу регионального туризма, реализацию инвестиционных туристических проектов, продвижение бренда региона за ее пределами.

«Сама отрасль туризма очень креативная, подстать ей и команда Никиты Кузьмина. Это все подведомственные организации минэка, работающие над местными турпродуктами. Я уверен, что результаты их совместной работы уже совсем скоро будут видны всем и, безусловно, внесут свой вклад в повышение интереса со стороны туристов к нашему региону, и в целом в формирование достойного имиджа Рязанской области», — написал Никитин.