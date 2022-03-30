За 2021 год рязанские полицейские изъяли из незаконного оборота более полутонны наркотиков

Начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай подвел итоги оперативно-служебной деятельности ведомства за 2021 год.

Начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай подвел итоги оперативно-служебной деятельности ведомства за 2021 год. О проделанной работе он отчитался перед депутатами рязанской облдумы в среду, 30 марта.

Так, по словам Владимира Алая, 98% граждан, которые обращались за помощью в ведомстве, остались довольны качеством работы оперативников.

Начальник УМВД России по региону отметил, что в 2021 году сократилось общее число совершаемых преступлений на 8,7%, в том числе против личности — на 5,5% и собственности граждан — на 15,6%. На 10% меньше совершено преступлений в общественных местах, в том числе на улицах. На 14% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве, совершение преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения снизилось на 7,9%.

Госавтоинспекция за год также добилась поставленных результатов. Так, в регионе на 7% сократилось количество ДТП, погибших в них — на 12%, раненых граждан — на 6%. На 16% сократилось число аварий по вине нетрезвых водителей. Отмечено снижение ДТП с участием несовершеннолетних на 12%.

Оперативники активизировали работу по ликвидации организованных групп и преступных сообществ. Доказана причастность к совершению 45 криминальных посягательств, в том числе 7 — межэтническими преступными группировками. К ответственности привлечены три организатора и 65 членов организованных преступных групп.

Что касается незаконного оборота наркотиков — за год полицейские изъяли из незаконного оборота более 600 килограммов наркотических средств, среди которых 505 килограммов — синтетического происхождения. Также на территории региона пресекли 1157 наркопреступлений, 97% из которых выявили сотрудники ОВД. Ликвидировано 20 наркопритонов.

В завершении выступления Владимир Алай подчеркнул, что личный состав органов внутренних дел Рязанской области проявляет ответственное отношение к делу, самоотверженность и профессионализм и в 2022 году примет все необходимые меры по дальнейшей активизации борьбы с преступностью и укреплению общественного порядка на территории региона.