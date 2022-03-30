Южная Осетия предпримет шаги для вхождения в состав России

Президент республики заявил, что Южная Осетия намерена сделать для этого юридические шаги.

Республика Южная Осетия в ближайшее время предпримет шаги для вхождения в состав России. Об этом сообщил президент республики Анатолий Бибилов, передает ТАСС .

«Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться», — сказал президент республики.

Он отметил, что Южная Осетия намерена сделать для этого юридические шаги.

«Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России», — добавил Бибилов.