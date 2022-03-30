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ВОЗ сообщила о росте числа умерших от коронавируса в мире
Число летальных исходов выросло на 43% по сравнению с неделей, предшествующей ранее.

В мире за минувшую неделю более 10 млн человек заразились коронавирусом, более 45 тысяч человек умерли. Об этом сообщила в ночь на среду, 30 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

Число летальных исходов выросло на 43% по сравнению с неделей, предшествующей ранее. В организации связали рост процента умерших с изменением в определении смерти от COVID-19 в некоторых странах региона Америки (Чили и США) и «с ретроспективной корректировкой из Индии и региона Юго-Восточной Азии».

Отмечается, что число заражений в целом сократилось на 14%. В Европе заболеваемость снизилась на 4%.