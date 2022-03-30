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В Сараевском районе задержали пьяного водителя
Инцидент произошел во вторник, 29 марта.

В Сараевском районе задержали пьяного водителя. Об этом сообщило издание «Наши земляки».

Инцидент произошел во вторник, 29 марта, на 61 километре участка дороги «Сараи-Сапожок-Борец-Шацк».

Правоохранители остановили водителя Lada Kalina. При общении с 21-летним жителем села Напольное полицейские заподозрили у него алкогольное опьянение. Тестер показал 1,249 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления. На него составили административный протокол.