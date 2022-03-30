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В Рязанском агротехнологическом университете выбрали Мисс и Мистера РГАТУ — 2022
Конкурс состоялся 24 марта в студенческом дворце культуры университета. На сцене встретились шесть пар, которые прошли заочные испытания, репетиции и фотосессии. Каждая из них соревновалась в презентационном, интеллектуальном, творческом, спортивном этапах и дефиле.

В Рязанском агротехнологическом университете прошел конкурс «Мисс и Мистер РГАТУ — 2022». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Конкурс состоялся 24 марта в студенческом дворце культуры университета. На сцене встретились шесть пар, которые прошли заочные испытания, репетиции и фотосессии. Каждая из них соревновалась в презентационном, интеллектуальном, творческом, спортивном этапах и дефиле.

Самым зрелищным был творческий этап: конкурсанты исполнили танец с элементами художественной гимнастики, оригинальный жанр, пели песни, читали стихи и шутили.

По итогам конкурса победителями стали Дарья Бышова и Илья Ерошенко, студенты факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. Титулы вице-мисс и вице-мистер завоевали Светлана Ячменева и Иван Кузьмин, представлявшие факультет экономики и менеджмента.

Награды победителям и призерам вручил ректор университета Александр Шемякин.

«Сегодня было очень приятно наблюдать за нашими студентами. Все конкурсанты не зависимо от титулов — победители, они большие молодцы, продемонстрировали свои таланты и умения. Спасибо всем за этот праздник. Отдельное спасибо тем, кто готовил это прекрасное мероприятие», — заключил ректор.