В Рязанской облдуме открылась выставка фоторабот митрополита Марка

Первыми посетителями выставки стали депутаты думы, представители регионального правительства, силовых структур, члены Рязанского отделения Союза фотохудожников России.

В среду, 30 марта, в Рязанской областной Думе открылась выставка фоторабот митрополита Марка. Об этом сообщила пресс-служба органа.

Во время открытия выставки председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин рассказал о целях совместного с епархией проекта.

«Наш дорогой владыка серьезно увлекается художественной фотографией. Его работы можно увидеть во многих социальных учреждениях. И мы решили выйти с инициативой и организовать выставку фоторабот в большом формате, которой ещё не было в Рязани. Я уверен, что все мы получим удовольствие от нового взгляда на те места, которые нам знакомы, и еще раз увидим, насколько прекрасна наша Рязань, наша природа. Цель нашей фотовыставки — популяризация нашей области, нашей духовной культуры», — отметил Фомин.

Выступая перед собравшимися, митрополит рассказал, что фотография для него — это возможность видеть и передать красоту Рязанской земли.

«Красота — это очень важное понятие для человека. Не случайно настоятель сказал, что красота спасёт наш мир. И воспевать красоту нашей земли — это долг каждого русского человека, каждого россиянина. Это та земля, которая взрастила всех нас, это та земля, которую защищали наши деды и прадеды, эта та земля, которую мы должны защищать, ради которой люди умирали и умирают, защищая и охраняя наш покой. И, конечно, в эти особые времена, в эти дни испытаний мы должны вдохновляться любовью к родной земле», — подчеркнул владыка.

На фото, представленных в областной Думе, узнаваемые места и храмы Рязанского Кремля. Они запечатлены в разные времена года и с разных ракурсов.

Первыми посетителями выставки стали депутаты Рязанской областной Думы, представители регионального правительства, силовых структур, члены Рязанского отделения Союза фотохудожников России.

В ближайшее время выставка будет работать в здании областной Думы. После этого возможность увидеть ее будет у жителей районов на выставочных площадках в муниципалитетах.