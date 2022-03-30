В Рязанской области установили пожароопасный сезон

Он действует со среды, 30 марта. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей.

В Рязанской области установили пожароопасный сезон. Информация об этом появилась в группе «Рязанская область».

Уточняется, что сезон действует со среды, 30 марта.

«С сегодняшнего дня в регионе усиливаются профилактические противопожарные мероприятия, патрулирование лесов и прилегающих к ним торфяных месторождений. Работает система дистанционного мониторинга с помощью камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Рязанцам напомнили, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить на горячую линию «Лесной охраны» по телефону: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), круглосуточный телефон региональной диспетчерской службы — 8 (4912) 28-79-59 или на единый номер экстренных служб — 112.

Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей.