В Рязанской области установили пожароопасный сезон
Он действует со среды, 30 марта. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей.
В Рязанской области установили пожароопасный сезон. Информация об этом
Уточняется, что сезон действует со среды, 30 марта.
«С сегодняшнего дня в регионе усиливаются профилактические противопожарные мероприятия, патрулирование лесов и прилегающих к ним торфяных месторождений. Работает система дистанционного мониторинга с помощью камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.
Рязанцам напомнили, что в случае обнаружения лесного пожара необходимо звонить на горячую линию «Лесной охраны» по телефону: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), круглосуточный телефон региональной диспетчерской службы —
Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей.