В Рязанской области сняли на видео загрязнение реки Проня

Инцидент произошел в Михайловском районе.

В Рязанской области сняли на видео загрязнение реки Проня. Об этом рассказали в ЭРА (Экологическом рязанском альянсе) .

Очевидцы обратили внимание на сброс отходов в водоем в поселке Змеинка Михайловского района. Отмечается, что после рабочие засыпали место земляными массами. Активисты подчеркнули, что по внешнему виду отходы соответствуют выбросам Михайловского комбината строительных материалов.

На основании показаний очевидцев и видеоматериалов активисты направили письмо в природоохранную прокуратуру.

В публикации указано, что в альянс в конце лета 2021 года поступали жалобы от местных жителей на работу предприятия. «Факт загрязнения поселка отходами производства был установлен Министерством природопользования Рязанской области в октябре 2021 года. Было выдано соответствующее предписание», — подчеркнули в ЭРА.

Михайловский КСМ производит минеральный порошок для асфальтобетонных и органоминеральных смесей, а также муку для известкования почв и комбикормов. Общая годовая производительность, по данным ЭРА, составляет более 250 тысяч тонн.