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В Рязани задержали двух взломщиков автомобилей
По информации полицейских, от их рук пострадали не менее 15 человек.

В Рязани задержали двух взломщиков автомобилей. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в середине марта. С заявлениями в полицию обратились несколько человек. Они рассказали, что неизвестные взламывали припаркованные во дворах автомобили и похищали имущество. От действий преступников пострадали рязанцы, живущие на улицах Магистральной, Октябрьской, Сельских строителей, Карла Маркса и Крупской. При этом преступники взламывали автомобили только марки ВАЗ. Неизвестные крали аккумуляторы, магнитолы и прочее имущество.

Во время скрытого патрулирования ночью полицейские около одного из автомобилей на улице Сельских Строителей заметили двух молодых людей. При приближении полицейских они пытались скрыться, однако их задержали. В багажнике их автомобиля правоохранители нашли часть украденных вещей. Другие вещественные доказательства нашли во время обысков в их местах проживания. Всего специалисты установили их причастность к 15 случаям хищений.

На 17- и 18-летнего рязанцев завели уголовное дело по части 2 статьи 158 (Кража). Им грозит до пяти лет лишения свободы.