В Рязани полицейские задержали наркокурьера

Мужчину остановили на проезде Шабулина.

В Рязани полицейские задержали наркокурьера. Об этом сообщило региональное УМВД .

Правоохранители на проезде Шабулина остановили 24-летнего рязанца, подозреваемого в сотрудничестве с даркнет-магазином по продаже синтетических наркотиков. При досмотре у него нашли свертки с 50 граммами мефедрона. Отдельно обнаружили сверток с тремя граммами наркотика. Мужчина признался, что хранил его для себя. Также он рассказал об оставленной на улице Новикова-Прибоя закладке. Там полицейские забрали один грамм мефедрона.

При обследовании квартиры на улице Семинарской правоохранители изъяли более 40 граммов наркотиков. Всего из нелегального оборота вывели 95 граммов мефедрона.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Специалисты устанавливают сообщников рязанца и каналы поступления веществ в регион.