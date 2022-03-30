В Москве зарегистрировали первый иск к «Яндекс.Еде»

Это связано с утечкой персональных данных.

В Замоскворецком суде Москвы зарегистрировали первый иск к компании «Яндекс.Еда». Это связано с утечкой персональных данных, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря органа Анну Днепрову.

«В суд поступил иск к компании „Яндекс.Еда“, истец просит компенсировать моральный вред в размере 100 тысяч рублей за массовое распространение персональных данных», — рассказала Днепрова.

Дата рассмотрения иска не назначена.

Ранее сообщалось, что из-за недобросовестных действия сотрудника «Яндекс.Еда» в сеть утекли телефоны клиентов и информация об их заказах. Отмечается, что утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.