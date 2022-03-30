В Кораблинском районе насмерть сбили пешехода

Пешеход скончался от полученных травм. Проводится проверка.

Во вторник, 29 марта, в Кораблинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Примерно в 12:40 в Кораблинском районе на 93-м километре дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов» 43-летний житель Ряжска на автомобиле ВАЗ сбил 59-летнего рязанца, который переходил дорогу не по «зебре».

Пешеход скончался от полученных травм. Проводится проверка.