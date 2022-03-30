В Госдуме предложили созвать трибунал по преступлениям украинских националистов

Депутат Г. Д. призвал созвать международный трибунал и привлечь украинских военных к ответу «за все их преступления против мирных граждан и военнопленных».

Депутат от крымского региона Михаил Шеремет предложил созвать международный трибунал по военным преступлениям украинских националистов. Об этом передает РИА Новости .

Ранее глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что ООН призвала расследовать ситуацию с видео, на котором украинские военные простреливают ноги российским солдатам, взятым в плен.

Шеремет отметил, что расследования недостаточно. Он призвал созвать международный трибунал и привлечь украинских военных к ответу «за все их преступления против мирных граждан и военнопленных».

Он добавил, что символично провести трибунал в Донецке или Одессе, где восемь лет назад сожгли невинных людей в Доме профсоюзов.

Депутат подчеркнул, что наказание «всех неминуемо настигнет».

«Никто не скроется от возмездия», — отметил Шеремет.

Ранее сообщалось, что спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине.