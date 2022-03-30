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В Госдуме предложили созвать трибунал по преступлениям украинских националистов
Депутат Г. Д. призвал созвать международный трибунал и привлечь украинских военных к ответу «за все их преступления против мирных граждан и военнопленных».

Депутат от крымского региона Михаил Шеремет предложил созвать международный трибунал по военным преступлениям украинских националистов. Об этом передает РИА Новости.

Ранее глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что ООН призвала расследовать ситуацию с видео, на котором украинские военные простреливают ноги российским солдатам, взятым в плен.

Шеремет отметил, что расследования недостаточно. Он призвал созвать международный трибунал и привлечь украинских военных к ответу «за все их преступления против мирных граждан и военнопленных».

Он добавил, что символично провести трибунал в Донецке или Одессе, где восемь лет назад сожгли невинных людей в Доме профсоюзов.

Депутат подчеркнул, что наказание «всех неминуемо настигнет».

«Никто не скроется от возмездия», — отметил Шеремет.

Ранее сообщалось, что спецназ захватил причастных к пыткам российских пленных на Украине.