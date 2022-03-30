Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
Чтв, 31
Птн, 01
ЦБ USD 86.28 -7.43 30/03
ЦБ EUR 96.01 -6.66 30/03
Нал. USD 78.00 / 98.00 09:02
Нал. EUR 90.00 / 110.00 09:02
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
12 511
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
5 242
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
17 965
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
4 775
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Александро-Невском женщина запасла 150 килограммов сахара
В поселке прошли рейды по торговым точкам.

В магазинах Александро-Невского объяснили ситуацию с нехваткой сахара. Об этом сообщило издание «В объективе».

Сотрудники райадминистрации провели рейды по магазинам в среду, 30 марта. Отмечается, что к 8:00 около торговых точек уже выстраиваются очереди. Несмотря на ограничения по норме отпуска на человека, сахара хватает не всем.

Как рассказали журналистам директора «Пятерочки» и «Магнита», объемы продукции устанавливаются автоматически. Раньше в магазины поставки сахара проходили раз в месяц, а одной палеты в 800 кг хватало на всех. Сейчас товар поступает каждые два дня небольшими партиями — по 60, 100 или 180 кг. Однако он все равно быстро расходится.

«Каждое утро приходят практически одни и те же люди. Мы уже всех помним в лицо. Отказать им в продаже мы не имеем права. Доходит уже до того, что люди не стесняются похвастаться перед всей очередью: „Ну, я запасла 150 килограммов, мне теперь хватит“. Зато мы из-за таких „практичных“ людей вынуждены ежедневно выслушивать претензии в свой адрес от тех, кто приходит в магазин после работы и видит пустые полки. Работать в такой нервной обстановке становится невозможно. Многие не выдерживают и увольняются», — рассказала директор магазина «Магнит» Ольга Зоркова.

К 8:30 сахара во всех четырех супермаркетах не было. Также сохраняется ограничения на различные товары — муку, растительное масло, соль, гречку, рис, детские памперсы и предметы женской гигиены. Также в магазинах нет соли.

В частных магазинах сахар продается по цене от 106 до 110 рублей. В сетевых — до 70 рублей.

В свободной продаже сахар в частных магазинах, цена колеблется от 106 до 110 руб. В сетевых магазинах она составляет порядка 70 руб.

«Надеюсь, необоснованный ажиотаж с сахаром все же спадет. Как видим, сахар поступает в достаточных количествах, нет никаких оснований скупать его десятками килограммов», — сообщила по итогам рейда начальник сектора экономического развития и торговли Екатерина Жилина.

Для восполнения потребностей населения, райадминистрация обратиться в региональный минпромторг и к руководству сетей «Магнит» и «Пятерочка» с просьбой нарастить поставки сахарного песка.