В Александро-Невском женщина запасла 150 килограммов сахара

В поселке прошли рейды по торговым точкам.

В магазинах Александро-Невского объяснили ситуацию с нехваткой сахара. Об этом сообщило издание «В объективе».

Сотрудники райадминистрации провели рейды по магазинам в среду, 30 марта. Отмечается, что к 8:00 около торговых точек уже выстраиваются очереди. Несмотря на ограничения по норме отпуска на человека, сахара хватает не всем.

Как рассказали журналистам директора «Пятерочки» и «Магнита», объемы продукции устанавливаются автоматически. Раньше в магазины поставки сахара проходили раз в месяц, а одной палеты в 800 кг хватало на всех. Сейчас товар поступает каждые два дня небольшими партиями — по 60, 100 или 180 кг. Однако он все равно быстро расходится.

«Каждое утро приходят практически одни и те же люди. Мы уже всех помним в лицо. Отказать им в продаже мы не имеем права. Доходит уже до того, что люди не стесняются похвастаться перед всей очередью: „Ну, я запасла 150 килограммов, мне теперь хватит“. Зато мы из-за таких „практичных“ людей вынуждены ежедневно выслушивать претензии в свой адрес от тех, кто приходит в магазин после работы и видит пустые полки. Работать в такой нервной обстановке становится невозможно. Многие не выдерживают и увольняются», — рассказала директор магазина «Магнит» Ольга Зоркова.

К 8:30 сахара во всех четырех супермаркетах не было. Также сохраняется ограничения на различные товары — муку, растительное масло, соль, гречку, рис, детские памперсы и предметы женской гигиены. Также в магазинах нет соли.

В частных магазинах сахар продается по цене от 106 до 110 рублей. В сетевых — до 70 рублей.

В свободной продаже сахар в частных магазинах, цена колеблется от 106 до 110 руб. В сетевых магазинах она составляет порядка 70 руб.

«Надеюсь, необоснованный ажиотаж с сахаром все же спадет. Как видим, сахар поступает в достаточных количествах, нет никаких оснований скупать его десятками килограммов», — сообщила по итогам рейда начальник сектора экономического развития и торговли Екатерина Жилина.

Для восполнения потребностей населения, райадминистрация обратиться в региональный минпромторг и к руководству сетей «Магнит» и «Пятерочка» с просьбой нарастить поставки сахарного песка.