Умер рязанский журналист и телеведущий Владимир Иванов

На протяжении многих лет он работал в ГТРК «Ока».

Умер рязанский журналист и телеведущий Владимир Иванов. Об этом в среду, 30 марта, сообщила ГТРК «Ока» .

Иванов начал работу в газете «Молодежная среда». В 2001 году он пришел на ГТРК «Ока». В разные годы он был корреспондентом, после — шеф-редактором и ведущим программ. В частности, Иванов вел вечерние выпуски «Вестей-Рязань».

В ноябре 2012 году журналист перешел в пресс-службу Рязанской гордумы. После работал в региональных министерствах.

По предварительной информации, Иванов имел проблемы с сердцем. Его не стало накануне. Журналисту было 42 года.