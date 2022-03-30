СМИ: в России предложили создать новую платежную единицу

Уточняется, что новой системой расчетов могут быть заинтересованы ЕАЭС, Китай, Индия, Иран и Турция. Они предложили привязать стоимость единицы к имеющимся у указанных стран золоту и драгметаллам.

В России заговорили о необходимости создать новую платежную единицу. Об этом в среду, 30 марта, заявила группа экономистов из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, сообщила газета РБК.

Вопрос о создании новой платежной единицы возник после западных санкций и невозможности ими платить за газ в российских рублях.

«Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами», — говорится в статье.

Специалисты пояснили, что новой системой расчетов могут быть заинтересованы ЕАЭС, Китай, Индия, Иран и Турция. Они предложили привязать стоимость единицы к имеющимся у указанных стран золоту и драгметаллам.