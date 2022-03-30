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Шольц заявил, что Германия будет переводить оплату за газ в евро
Ранее Владимир Путин сообщил, что порядок расчетов за газ меняется из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены членами Евросоюза.

Канцлер Германии Олаф Шольц попросил у Владимира Путина разъяснений по расчету за газ в рублях. Об этом сообщил его официальный представитель Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

Хебештрайт сообщил, что президент России уведомил Шольца, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться в рублях, при этом, для европейских импортеров ничего не изменится. Отмечается, что расчеты будут осуществляться в евро и переводиться в Газпромбанк, который конвертирует деньги в рубли.

Хебештрайт отметил, что канцлер не давал согласия, а попросил информации, чтобы понять процедуру. Он добавил, что поставки энергоносителей будут оплачиваться исключительно в евро и долларах, как это предусмотрено в контрактах.

Ранее Владимир Путин сообщил, что порядок расчетов за газ меняется из-за того, что в нарушение норм международного права валютные резервы Банка России были заморожены членами Евросоюза.