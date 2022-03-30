«Сбербанк» с 31 марта отменит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок

Об этом сообщило издание «Коммерсант».

«Сбербанк» с 31 марта отменит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок. Информация появилась в издании « Коммерсант ».

При этом в издании отметили, что у многих людей, не получивших ипотеку, сделки были готовы к 29 марта. Однако банк перенес их на 31 марта-1 апреля или на более поздний срок.

У многих клиентов, сроки подписания сделок которых назначены на 30 марта — первые числа апреля, собран полный пакет документов: оформлены страховые договоры, оценена недвижимость. Также некоторые заемщики оплатили риэлторские услуги. Издание отмечает, что расходы могут исчисляться сотнями тысяч рублей.

Также есть ряд людей со сложными сделками. Они уже продали квартиры и должны были купить новые в ближайшие дни в ипотеку от Сбербанка (оформление сделок было назначено).

«Уже одобренные заявки со сроком подписания кредитного договора, судя по отзывам клиентов, до 26 апреля в основном по ставке 9,8% годовых обнулены банком в одностороннем порядке», — сообщает издание.

В конце февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. Владимир Путин поручил сохранить кредитные ставки в договорах на уровне, на котором они находились до решения регулятора. Однако вопрос одобренных, но не выданных кредитов не обсуждался.