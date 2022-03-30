Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
-1°
Чтв, 31
Птн, 01
ЦБ USD 84.09 -2.19 31/03
ЦБ EUR 93.7 -2.31 31/03
Нал. USD 75.00 / 95.00 15:27
Нал. EUR 85.00 / 105.00 15:27
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
12 680
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
5 388
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
18 205
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
4 918
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Сбербанк» с 31 марта отменит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок
Об этом сообщило издание «Коммерсант».

«Сбербанк» с 31 марта отменит заявки на ипотеку, одобренные до повышения ставок. Информация появилась в издании «Коммерсант».

При этом в издании отметили, что у многих людей, не получивших ипотеку, сделки были готовы к 29 марта. Однако банк перенес их на 31 марта-1 апреля или на более поздний срок.

У многих клиентов, сроки подписания сделок которых назначены на 30 марта — первые числа апреля, собран полный пакет документов: оформлены страховые договоры, оценена недвижимость. Также некоторые заемщики оплатили риэлторские услуги. Издание отмечает, что расходы могут исчисляться сотнями тысяч рублей.

Также есть ряд людей со сложными сделками. Они уже продали квартиры и должны были купить новые в ближайшие дни в ипотеку от Сбербанка (оформление сделок было назначено).

«Уже одобренные заявки со сроком подписания кредитного договора, судя по отзывам клиентов, до 26 апреля в основном по ставке 9,8% годовых обнулены банком в одностороннем порядке», — сообщает издание.

В конце февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. Владимир Путин поручил сохранить кредитные ставки в договорах на уровне, на котором они находились до решения регулятора. Однако вопрос одобренных, но не выданных кредитов не обсуждался.