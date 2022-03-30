С 1 апреля Франция возобновит выдачу туристических виз для россиян

Отмечается, что недавно были ослаблены ограничения для прибывающих из-за пандемии COVID-19

С 1 апреля Франция возобновит выдачу туристических виз для россиян. Об этом указано в сообщении на сайте посольства государства в Москве.

Отмечается, что недавно были ослаблены ограничения для прибывающих из России на въезд во Францию из-за пандемии COVID-19. «Запись на получение визы теперь возможна для большого количества категорий заявителей. С 1 апреля 2022 года снова можно будет подавать заявления на туристические визы без ограничений, связанных с COVID», — указано в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что получение визы «не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе».

На сайте ведомства привели перечень категорий заявителей, для которых с начала апреля снимаются ограничения на все типы виз.