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Рязанский нефтезавод организовал для школьников квест-чемпионат по химии
В рамках квест-чемпионата школьников разделили на четыре команды и предложили пройти задания на сбор пазлов из химических элементов, на решение логистических задач, задач с подвохом и другие.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») организовала для учеников 10-х и 11-х «Роснефть-классов» командообразующий квест-чемпионат по химии «Сон Менделеева». Об этом в среду, 30 марта, сообщила пресс-служба компании.

Поприветствовать участников квеста пришла заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась. Она пожелала не бояться пробовать новое, развиваться и повышать качество своих знаний. А также пригласила ребят поступать на кафедру «Химические технологии» в радиоуниверситет.

В рамках квест-чемпионата школьников разделили на четыре команды и предложили пройти задания на сбор пазлов из химических элементов, на решение логистических задач, задач с подвохом и другие. Посредством выполнения заданий школьники познакомились с общекорпоративными ценностями компании «Роснефть». По результатам квеста участники получили памятные подарки от РНПК, команда-победитель — «Красные ленточки», а каждый ее участник — пятерку по химии в четверти.

Квест-чемпионат по химии является одним из мероприятий Рязанской НПК по профессиональной ориентации и самоопределению молодежи. В Рязани действуют два «Роснефть-класса», где в настоящее время обучение проходят 50 старшеклассников. Образовательный проект реализуется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» и направлен на довузовскую подготовку молодежи, желающей работать в нефтегазовой отрасли. Впервые «Роснефть-класс» в Рязани был открыт в 2016 году, за пять лет выпущено 98 человек.