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Рязанский кластер «Производителей инженерных и строительных систем» включили в реестр кластеров Минпромторга
Документ 28 марта подписал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Рязанский кластер «Производителей инженерных и строительных систем» включили в федеральный реестр промышленных кластер Минпромторга. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Документ 28 марта подписал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам директор ГФРП Рязанской области Максима Жданова, вхождение в федеральный реестр позволит предприятиям-участникам претендовать на частичное возмещение затрат, которые они понесли при реализации совместных проектов.

В настоящее время участники кластера реализуют совместный проект по запуску производства новой линейки аксессуаров для кровли с общим объемом инвестиций более 127 млн рублей. Заявку кластера на получение субсидии подадут на рассмотрение в августе.

Уточняется, что центр кластерного развития оказывает всю необходимую консультационную и методическую помощь предприятиям кластеров как для организации кооперационного взаимодействия, так и для запуска совместных проектов, прохождения процедуры включения в федеральный реестр Минпромторга. Максим Жданов добавил, что участникам региональных кластеров, подтвердивших свое соответствие федеральным требованиям, полагаются и региональные льготы по применению инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций.

Соглашение о создании кластера «Производителей инженерных и строительных систем» между региональным правительством и специализированной организацией заключили в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года. В состав объединения вошли десять производственных предприятий, специализирующихся на выпуске продукции из пластмасс: вентиляционных решеток, крепежных элементов и других строительных изделий. В в роли научной образовательной организации в кластер вошёл Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета.

В настоящее время в Рязанской области функционируют восемь кластеров, объединяющих 127 предприятий и организаций. Два из них включены в реестр промышленных кластеров Минпромторга России.