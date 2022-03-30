Рязанский «Газпром межрегионгаз» подтвердил возобновление приема платежей через КВЦ

Рязанский «Газпром межрегионгаз» подтвердил возобновление приема платежей через КВЦ. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Газпром межрегионгаз Рязань» и КВЦ достигли соглашения о возобновлении сотрудничества. Так, с 1 апреля в центрах можно заплатить за газ.