Рязанский «Газпром межрегионгаз» подтвердил возобновление приема платежей через КВЦ
Рязанский «Газпром межрегионгаз» подтвердил возобновление приема платежей через КВЦ. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«Газпром межрегионгаз Рязань» и КВЦ достигли соглашения о возобновлении сотрудничества. Так, с 1 апреля в центрах можно заплатить за газ.
Также с 1 апреля откроется еще одна касса «Газпром межрегионгаз Рязань» по адресу: улица Соборная, дом № 23. На данный момент она будет работать в тестовом режиме с 8:00 до 12:00. Оплату за газ можно внести и через личный кабинет абонента по