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Рязанку осудят за нападение на мужа с ножом
Уголовное дело направили в Московский районный суд Рязани.

В Рязани осудят 31-летнюю женщину, напавшую на супруга с ножом. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре 2021 года женщина, страдающая наркоманией, во время конфликта с мужем ударила в живот 33-летнего мужа. Последний получил повреждение левой доли печени, которое относится к категории тяжкого вреда здоровью по признаку опасности для жизни.

Уголовное дело направили в Московский районный суд Рязани.

Рязанке предъявили обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ, по которой грозит до 10 лет лишения свободы.