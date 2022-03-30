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Рязанцам напомнили о правилах охоты
При себе охотник должен иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношения оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. За отсутствие этих документов грозит административное наказание. Какие еще правила необходимо соблюдать в период охоты — напомнила Росгвардия.

Рязанцам напомнили о правилах охоты. Об этом в среду, 30 марта, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Так, со 2 апреля в южных районах и с 9 апреля в северных районах Рязанской области откроется сезон охоты на болотно-луговую и боровую дичь. С 1 апреля по 30 апреля разрешено охотиться на селезней с использованием живых подсадных уток во всех районах.

При себе охотник должен иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношения оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путевку в конкретное охотхозяйство. За отсутствие этих документов грозит административное наказание.

Также в ходе охоты запрещено:

  • использовать оружие в состоянии алкогольного опьянения (влечет ответственность в виде административного штрафа до 5 тысяч рублей и конфискацию оружия);
  • применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта;
  • оставлять оружие и патроны без присмотра, передавать их другим лицам;
  • применять оружие при плохой видимости, если точно не удостоверитесь, что целитесь конкретно в цель;
  • загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон;
  • открывать огонь по дичи близ электропроводов;
  • открывать огонь по информационным знакам.

Чтобы пресекать факты нарушения законодательства, в период сезона охоты Росгвардия будет проводить профилактические мероприятия.