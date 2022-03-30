Рязанца осудили за поджог машины знакомого

Мужчина хотел отомстить знакомому за долг.

Московский районный суд Рязани вынес приговор в отношении жителя города, которого обвинили в поджоге. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В октябре 2021 года подсудимый находился около магазина «Дикси» в Недостоеве, где выпивал. Он хотел отомстить знакомому за то, что последний должен ему деньги. Рязанец решил поджечь машину Hyundai Accent, принадлежавшую потерпевшему.

Для этого мужчина пошел в местный гаражный кооператив, где купил легковоспламеняющуюся горючую жидкость. После этого он подошел к машине, припаркованной на улице Сельских Строителей в Рязани, вылил жидкость на лобовое стекло, капот и правое переднее крыло автомобиля, снял с руки матерчатую перчатку, которую поджег зажигалкой и бросил ее на капот автомобиля. Автомобиль загорелся.

Подсудимый скрылся с места, а машина сгорела.

Во время суда вину подсудимого доказали. Ему назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.