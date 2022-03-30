Россиян предупредили о незаконной торговле лекарствами

Продавцы предлагают таблетки в «неповрежденной упаковке» и с «хорошим сроком годности». Среди объявлений можно найти лекарства, которые отпускаются по рецепту.

В соцсетях и на сайтах объявлений активизировалась незаконная торговля лекарствами. Об этом пишут « Известия ».

Продавцы предлагают таблетки в «неповрежденной упаковке» и с «хорошим сроком годности». Среди объявлений можно найти лекарства, которые отпускаются по рецепту. Многие из них продаются из-за «ненадобностью» или из-за прекращения курса лечения.

Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила, что продажа любых препаратов без фармацевтической лицензии запрещена законом.

«За нарушение этого закона предусмотрена административная ответственность, однако спекулянтов это не пугает», — сказала она.

Представители «Авито» и «ВКонтакте», где появляются подобные объявления, заявили, что блокируют такие предложения.