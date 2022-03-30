Режим ограничения полетов на юг России продлили до 7 апреля
В ведомстве уточнили, что перевозить пассажиров авиакомпаниям разрешено по альтернативным маршрутам — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Режим ограничения полетов на юг России продлили до 7 апреля. Об этом в среду, 30 марта,
«До 7 апреля 2022 года 03.45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.
При этом в ведомстве уточнили, что перевозить пассажиров авиакомпаниям разрешено по альтернативным маршрутам — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Напомним, режим ограничения полетов ввели 24 февраля из-за осложнения обстановки на Украине.