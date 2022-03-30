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Приемная комиссия РГРТУ приглашает родителей абитуриентов на онлайн-встречу
Онлайн-встреча состоится 19 апреля в 19.00. Во время нее родителям ответят на популярные вопросы: как поступить в вуз, как найти высокооплачиваемую работу после получения диплома, сколько получают выпускники технических и экономических направлений.

Приемная комиссия Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина приглашает родителей абитуриентов на онлайн-встречу «Подготовка к ЕГЭ и поступление в вуз». Об этом в среду, 30 марта, сообщила пресс-служба вуза.

Онлайн-встреча состоится 19 апреля в 19.00. Во время нее родителям ответят на популярные вопросы: как поступить в вуз, как найти высокооплачиваемую работу после получения диплома, сколько получают выпускники технических и экономических направлений.

В частности, на онлайн-встрече участники обсудят темы:

  • порядок приема 2022 (информация будет полезна абсолютно всем, так как правила приема универсальны для всех вузов РФ);
  • целевое обучение;
  • работодатели и компании-партнеры вуза;
  • уровень з/п выпускников технических и экономических специальной;
  • направления подготовки РГРТУ;
  • обзор социальной инфраструктуры РГРТУ;
  • физико-математическая школа для 10-11 классов.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-встрече можно по ссылке, заполнив гугл-форму.

На все вопросы касательно онлайн-встречи ответит приемная комиссия РГРТУ.