Приемная комиссия РГРТУ приглашает родителей абитуриентов на онлайн-встречу
Онлайн-встреча состоится 19 апреля в 19.00. Во время нее родителям ответят на популярные вопросы: как поступить в вуз, как найти высокооплачиваемую работу после получения диплома, сколько получают выпускники технических и экономических направлений.
Приемная комиссия Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина приглашает родителей абитуриентов на онлайн-встречу «Подготовка к ЕГЭ и поступление в вуз». Об этом в среду, 30 марта,
Онлайн-встреча состоится 19 апреля в 19.00. Во время нее родителям ответят на популярные вопросы: как поступить в вуз, как найти высокооплачиваемую работу после получения диплома, сколько получают выпускники технических и экономических направлений.
В частности, на онлайн-встрече участники обсудят темы:
- порядок приема 2022 (информация будет полезна абсолютно всем, так как правила приема универсальны для всех вузов РФ);
- целевое обучение;
- работодатели и компании-партнеры вуза;
- уровень з/п выпускников технических и экономических специальной;
- направления подготовки РГРТУ;
- обзор социальной инфраструктуры РГРТУ;
- физико-математическая школа для 10-11 классов.
Зарегистрироваться для участия в онлайн-встрече можно по ссылке,
На все вопросы касательно онлайн-встречи