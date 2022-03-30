Правительство включило детские лагеря в программу детского кешбэка

Программа стартует с 31 марта. Соответствующее поручение Ростуризму дал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Правительство включило детские лагеря в программу детского кешбэка. Информацию об этом в среду, 30 марта, опубликовали на портале правовой информации.

Программа стартует с 31 марта. Соответствующее поручение Ростуризму дал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«В правилах предоставления в 2021 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу „Национальная система платежных карт“ на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей… абзац пятый изложить в следующей редакции… размещение детей предусматривается в организациях отдыха детей и их оздоровления… в том числе в детских лагерях палаточного типа», — говорится в документе.

Продажи путевок по программе детского кешбэка начнутся в ночь на 31 марта. Родители могут вернуть до 20 тысяч рублей за путевку. Деньги автоматически начислят на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.