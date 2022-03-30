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Из машины рязанки украли кошелек с деньгами
В полицию обратилась 21-летняя рязанка, которая проживает в селе Дядьково, и сообщила, что из сумочки, хранящейся в салоне ее автомобиля, пропал кошелек с 15 тысячами рублей.

В селе Дядьково Рязанского района раскрыли кражу из машины кошелька с деньгами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 21-летняя рязанка, которая живет в селе Дядьково. Она сообщила, что из сумки, которая хранилась в ее машине, пропал кошелек с 15 тысячами рублей.

Выяснилось, что женщина хранила сумочку с кошельком в автомобиле. Она не пользовалась машиной несколько дней, а спустя время обнаружила, что оттуда пропал кошелек.

Полицейские осмотрели машину и не нашли следов взлома. Оперативники предположили, что кошелек похитил кто-то из пассажиров, ехавший в автомобиле в последние дни.

Совместно с пострадавшей полицейские составили список тех, кого она возила в машине. Незнакомцев в этом списке не было.

В беседе с 21-летней приятельницей пострадавшей выяснилось, что она причастна к краже. Ранее оперативники выяснили, что накануне жительница села Дядьково потратила около 15 тысяч рублей на покупку косметики и духов.

«Судя по отзывам ее знакомых, такая единовременная трата „на красоту“ раньше не была в ее привычках, да и уровень доходов не позволял. Отталкиваясь от этого факта, полицейские тактически верно провели опрос и установили происхождение недавно потраченных денег», — отметили в сообщении.

Злоумышленницу задержали. Выяснилось, что девушка ехала в машине и заметила на заднем сидении машины сумочку и незаметно вытащила кошелек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ («Кража»).