Песков заявил, что Россия не будет ни с кем обсуждать тему Крыма

Россия не будет обсуждать тему с Крымом. Об этом сообщило
В частности, ему задали вопрос о вариантах достижения договоренностей с украинской стороной на фоне призывов возврата полуострова военным путем.
«Крым — это часть Российской Федерации, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий России, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем», — сообщил журналистам представитель Кремля.
Также Песков не прокомментировал тему стран-гарантов безопасности Украины. По переговорам он посоветовал обращаться к главе российской делегации Владимиру Мединскому.