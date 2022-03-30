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Песков заявил, что Россия не будет ни с кем обсуждать тему Крыма
Ему задали вопрос о вариантах достижения договоренностей с украинской стороной на фоне призывов возврата полуострова военным путем.

Россия не будет обсуждать тему с Крымом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В частности, ему задали вопрос о вариантах достижения договоренностей с украинской стороной на фоне призывов возврата полуострова военным путем.

«Крым — это часть Российской Федерации, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий России, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей конституции. А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать, рассказывать не будем», — сообщил журналистам представитель Кремля.

Также Песков не прокомментировал тему стран-гарантов безопасности Украины. По переговорам он посоветовал обращаться к главе российской делегации Владимиру Мединскому.