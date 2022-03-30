Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
Чтв, 31
Птн, 01
ЦБ USD 86.28 -7.43 30/03
ЦБ EUR 96.01 -6.66 30/03
Нал. USD 78.00 / 98.00 09:02
Нал. EUR 90.00 / 110.00 09:02
Новости
Публикации
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
12 511
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
5 242
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
17 965
Работу рязанских фермеров оптимизирует система агроменеджмента Агротро...
23 марта 16:05
4 775
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Открывшую стрельбу в красноярском детсаду девушку арестовали до 27 мая
Также стало известно, что 19-летняя девушка планировала застрелить детей, но ей помешала воспитатель. В этом она призналась на допросе.

Девушку, которая открыла стрельбу в красноярском детском саду, а перед этим, предположительно, застрелила своего отца, арестовали до 27 мая. Об этом в среду, 30 марта, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

«Железнодорожный райсуд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27.05.22 включительно», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что 19-летняя девушка планировала застрелить детей, но ей помешала воспитатель. В этом она призналась на допросе.

«В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс неотложных следственных и процессуальных действий, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

28 марта девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла в один из детских садов. Ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто ружье. Оружие попытались забрать, из-за чего произошел выстрел. Никто не пострадал. Незадолго до происшествия, она приходила туда под предлогом устроиться на работу. Ее на работу не взяли, объяснив отсутствием свободных рабочих мест.