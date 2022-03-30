Открывшую стрельбу в красноярском детсаду девушку арестовали до 27 мая

Также стало известно, что 19-летняя девушка планировала застрелить детей, но ей помешала воспитатель. В этом она призналась на допросе.

Девушку, которая открыла стрельбу в красноярском детском саду, а перед этим, предположительно, застрелила своего отца, арестовали до 27 мая. Об этом в среду, 30 марта, сообщила пресс-служба Красноярского краевого суда.

«Железнодорожный райсуд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27.05.22 включительно», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что 19-летняя девушка планировала застрелить детей, но ей помешала воспитатель. В этом она призналась на допросе.

«В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс неотложных следственных и процессуальных действий, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

28 марта девушка из ружья застрелила своего отца, а затем пришла в один из детских садов. Ее встретила воспитатель, которая заметила под пальто ружье. Оружие попытались забрать, из-за чего произошел выстрел. Никто не пострадал. Незадолго до происшествия, она приходила туда под предлогом устроиться на работу. Ее на работу не взяли, объяснив отсутствием свободных рабочих мест.