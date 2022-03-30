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«О'Кей» и «Ашан» отказались ограничивать наценки на социально важные товары
В ФАС отметили, что продолжат анализировать цены на социально значимые товары, чтобы выявить нарушения антимонопольного законодательства.

Торговая сеть «О'Кей», гипермаркеты «Ашан» и «Атак» (торговая сеть Auchan Retail) отказались ограничивать наценки на социально важные товары. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Ретейлеры решили отказаться от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар, чтобы расширить предложения товаров и устранить локальный дефицит.

В ФАС отметили, что продолжат анализировать цены на социально значимые товары, чтобы выявить нарушения антимонопольного законодательства.

Ограничивать наценки на социально значимые товары ранее стали другие торговые сети.