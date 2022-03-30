Новая газета: скончавшийся в Рязани экс-журналист Иванов совершил суицид

По данным издания, следователи изучают все версии смерти, в том числе, носящую криминальный характер.

Рязанский журналист Владимир Иванов мог покончить с собой. Об этом сообщила рязанская «Новая газета».

По данным издания, следователи изучают все версии смерти, в том числе, носящую криминальный характер.

В региональном управлении следкома «Новой» сообщили, что началась доследственная проверка по факту гибели Иванова.

«Это стандартная практика, когда человек умер вне медицинского учреждения. Выясняются обстоятельства смерти», — заявили в ведомстве.

Напомним, о смерти журналиста и телеведущего Владимира Иванова стало известно в среду, 30 марта.