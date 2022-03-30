Новая газета: скончавшийся в Рязани экс-журналист Иванов совершил суицид
По данным издания, следователи изучают все версии смерти, в том числе, носящую криминальный характер.
Рязанский журналист Владимир Иванов мог покончить с собой. Об этом сообщила рязанская «Новая газета».
По данным издания, следователи изучают все версии смерти, в том числе, носящую криминальный характер.
В региональном управлении следкома «Новой» сообщили, что началась доследственная проверка по факту гибели Иванова.
«Это стандартная практика, когда человек умер вне медицинского учреждения. Выясняются обстоятельства смерти», — заявили в ведомстве.
Напомним, о смерти журналиста и телеведущего Владимира Иванова стало известно в среду, 30 марта.