Начальник рязанского УМВД сообщил об увеличении численности спецназа

Речь идет об отряде ГРОМ.

Начальник рязанского УМВД Владимир Алай сообщил об увеличении численности отряда спецназа ГРОМ. Об этом написало издание « Видсбоку ».

Об изменениях Алай рассказал во время выступления с отчетом в облдуме в среду, 30 марта.

«Сейчас вы видите ситуация очень тяжелая, мы сейчас будем увеличивать структурное подразделение СОБР. У нас ГРОМ называется», — рассказал начальник регионального УМВД. При этом он не рассказал, в чем именно заключается ситуация.

Также в другом пункте отчета Алай отметил, что в 2021 году в период пандемии, несмотря на ограничения, «обозначились тенденции к нарастанию количества несогласованных акций».

ГРОМ — отряд спецназа МВД, обеспечивающий работу оперативников.