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Начальник рязанского УМВД сообщил об увеличении численности спецназа
Речь идет об отряде ГРОМ.

Начальник рязанского УМВД Владимир Алай сообщил об увеличении численности отряда спецназа ГРОМ. Об этом написало издание «Видсбоку».

Об изменениях Алай рассказал во время выступления с отчетом в облдуме в среду, 30 марта.

«Сейчас вы видите ситуация очень тяжелая, мы сейчас будем увеличивать структурное подразделение СОБР. У нас ГРОМ называется», — рассказал начальник регионального УМВД. При этом он не рассказал, в чем именно заключается ситуация.

Также в другом пункте отчета Алай отметил, что в 2021 году в период пандемии, несмотря на ограничения, «обозначились тенденции к нарастанию количества несогласованных акций».

ГРОМ — отряд спецназа МВД, обеспечивающий работу оперативников.