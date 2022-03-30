На четырех рязанских улицах в четверг отключат холодную воду

Об этом сообщил городской «Водоканал».

На четырех рязанских улицах в четверг, 31 марта, отключат холодную воду. Объявление опубликовано на сайте «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 без ресурса останутся: