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На четырех рязанских улицах в четверг отключат холодную воду
Об этом сообщил городской «Водоканал».

На четырех рязанских улицах в четверг, 31 марта, отключат холодную воду. Объявление опубликовано на сайте «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 без ресурса останутся:

  • поселок Качево, дома №№ 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 22, 23, 24 корпус 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5а, 6а, 7, 8, 9;
  • улица Загородная, дома №№ 1, 4а, 10, 12, 16, 18, 2, 22 корпус 4, 22 корпус 5, 22 корпус 6, 22 корпус 7, 22 корпус 8, 3, 4, 6 (Детский сад № 161), 8, 22а;
  • улица Полиграфистов, дом № 7;
  • улица Попова (поселок Соколовка), дом № 55.