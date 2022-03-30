Минобороны назвало цель перегруппировки российских войск на черниговском и киевском направлениях

По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, это необходимо для активизации действий для завершения операции по освобождению Донбасса.

Минобороны назвало цель перегруппировки российских войск на черниговском и киевском направлениях. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, это необходимо для активизации действий для завершения операции по освобождению Донбасса, пишет РИА Новости .

Генерал подчеркнул, что на первом этапе спецоперации был план заставить украинские войска сконцентрировать силы, а также ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов, включая Киев.

«Сковать их на поле боя и без штурма этих городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших Вооруженных сил — в Донбассе. Все эти цели были выполнены», — отметил Конашенков.

Также в этот момент армия России решала другую задачу. При отсутствии притока свежих сил противника из западных и центральных регионов Украины путем профессиональных действий, с помощью высокоточных средств поражения и превосходства в воздухе, вооруженным силам нужно было создать условия для проведения завершающего этапа операции по освобождению республик Донбасса.

«С этой целью продолжается постоянное, целевое огневое поражение созданных киевским режимом за восемь лет долговременных оборонительных укреплений. Взяты под полный контроль все основные линии коммуникаций, снабжения и подхода резервов. Уничтожены системы ПВО Украины, аэродромная инфраструктура, крупнейшие военные склады, центры подготовки и сосредоточения наемников. Работа по ним продолжается», — рассказал генерал.

Он добавил, что таким образом все основные задачи Вооруженных сил России на киевском и черниговском направлениях выполнены.