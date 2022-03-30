Мэрия Рязани постановила снести самострой в садовом товариществе в Голенчине
Подлежащим сносу признали здание примерно в 10 метрах от земельного участка с кадастровым номером 62:29:0090005:1102. Согласно кадастровой карте, речь идет об участке № 557 садового товарищества «Ранет» в районе Голенчина.
Мэрия Рязани постановила снести самострой в садовом товариществе в Голенчине. Соответствующий документ официально опубликовали в среду, 30 марта.
Подлежащим сносу признали здание примерно в 10 метрах от земельного участка с кадастровым номером 62:29:0090005:1102. Согласно кадастровой карте, речь идет об участке № 557 садового товарищества «Ранет» в районе Голенчина.