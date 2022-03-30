Мединский заявил о готовности Киева договариваться с Россией

Он подчеркнул, что Украина пошла на это впервые за многие годы.

Киев готов договариваться с Россией. Об этом в среду, 30 марта, заявил помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что Украина пошла на это впервые за многие годы.

«И вот вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией», — сказал он.

Политик также добавил, что Киев передал зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения.

Переговоры России и Украины прошли накануне 29 марта в Стамбуле. По их завершению стороны смогли договориться.