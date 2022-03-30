Кремль ответил на призывы идти до конца на Украине

Песков отметил, что «никаких Сталинградов в календаре нет и быть не должно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на призывы «идти до конца на Украине». Об этом сообщило РИА Новости в среду, 30 марта.

По его словам, главное — чтобы в ситуации не было места эмоциям. Песков отметил, что «никаких Сталинградов в календаре нет и быть не должно».

«Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хороша известна, она логична, имеет прочную подоснову, и эта позиция не менялась», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

«Продолжаем работать, а эмоции давайте оставим нашим недругам», — добавил Песков.